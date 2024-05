Bois fogem do frigorífico e assustam moradores de condomínio em MT

Animais foram resgatados e ninguém ficou ferido

Folhapress - 13 de maio de 2024

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Três bois escaparam de um frigorífico e um deles invadiu um condomínio durante a madrugada desse domingo (12) em Várzea Grande.

Os bois escaparam do abatedouro da empresa Marfrig. Um deles entrou no condomínio Chapada dos Guimarães, no bairro Alameda, causando confusão no local.

Um vídeo mostrou o boi correndo por um estacionamento e sendo perseguido por um homem. Os dois ainda passam pela cancela de carros. Os funcionários do frigorífico compareceram para o resgate dos animais, com a ajuda de Polícia Militar, Bombeiros e Guarda Municipal.

Todos os bois foram resgatados e ninguém ficou ferido. O primeiro foi capturado na região do Porto, o segundo no bairro Ponte Nova e o terceiro no bairro Construmat. Acidentes de trânsito também não foram registrados.