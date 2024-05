Após noitada em “boate” de Anápolis, homem ameaça proprietário e arromba portão para não pagar conta

Suspeito se irritou quando foi barrado pelo proprietário ao tentar sair para "buscar mais drogas"

Samuel Leão - 17 de maio de 2024

Momento que o homem foge do local. (Foto: Reprodução)

Após se “esbaldar” em uma “boate” do bairro Calixtolândia I Etapa, na região da avenida Brasil Sul, em Anápolis, um homem decidiu sair do estabelecimento sem pagar a conta e acabou protagonizando uma fuga impressionante, em plena manhã, nesta quinta-feira (16).

Ele, que junto com um amigo haviam consumido cerca de R$ 120 em bebidas – no comércio de um conhecido “tio” da cidade – resolveu ir embora, alegando que iria “buscar mais drogas” para consumir no local.

Visivelmente entorpecido, ele se irritou quando foi barrado pelo proprietário, chegando a afirmar que iria pegar a arma no carro e matá-lo. Assustado com a ameaça, a vítima fechou o portão e acionou a Polícia Militar (PM).

Foi aí que começou a fuga, com o homem correndo para o carro, de modelo Ford Ka e cor vermelha, e saindo em arrancada contra o portão de ferro. Após dar uma primeira acelerada, ele deu ré e foi com tudo novamente.

O veículo entortou o portão e, após forçar mais um pouco, arrancou a estrutura. Logo depois de sair, ele ainda parou logo na esquina da frente e olhou para trás, colocando o corpo para fora da janela do motorista e lançando um olhar ameaçador para o comércio.

A situação foi toda registrada em vídeo. Pouco tempo depois, a Polícia Militar (PM) foi ao local e colheu depoimentos. Em um primeiro momento, apesar da realização de diligências, o suspeito não foi localizado.

Posteriormente, equipes do 4º BPM tiveram êxito em abordar o suspeito e prosseguir com a detenção e recolhimento do veículo utilizado no episódio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

*Atualizada às 16h55 com mais informações.