Pitbull é flagrada ajudando criança de 09 anos durante estudos, em Anápolis

Ao Portal 6, mãe contou que as duas são inseparáveis, especialmente após um episódio de muita tensão

Samuel Leão - 17 de maio de 2024

“Pitbull Professora” ficou sentada em uma cadeira, ao lado da criança, durante os estudos. (Foto: Acervo Pessoal)

Imagine, durante uma faxina em casa, entrar no quarto da própria filha, de 09 anos, e encontrá-la sendo “auxiliada” nos estudos pela cadela da casa, uma imponente e carinhosa Pitbull.

Foi exatamente essa a cena flagrada pela mãe e técnica de enfermagem, Márcia Nascimento, moradora do bairro Aldeia dos Sonhos, em Anápolis.

Ao Portal 6, a cinegrafista responsável pelo registro icônico revelou o contexto do vídeo e relembrou momentos de superação vividos ao longo da vida da pet, de apenas 1 ano e cinco meses.

A”pitbull professora” chama-se Pérola e foi pega no pulo ‘substituindo’ a profissional da educação particular da pequena Gabriella Nascimento – que enfrenta dificuldades nos estudos e tem necessitado de auxílio.

“Minha filha está com muita dificuldade para fazer as tarefas e cumprir os estudos, então estou usando todas as estratégias possíveis. Ela tem uma professora particular, que senta do lado dela para ensinar e, em um dia que ela não estava lá, ela colocou a Pérola na cadeira igual ela faz, e a cadela ficou comportadinha sentada do lado dela”, contou.

Ao perguntar para a filha o que ela estava fazendo, ela respondeu que estava sendo ajudada pelo animal, que observava a cena atentamente. As duas que, segundo a mãe, são grudadas, permaneceram juntas e concentradas até o final das tarefas do dia.

Surpresa com a descoberta da “parceria” das duas nos estudos, a mãe interrompeu a limpeza da casa para gravar a cena, que dá um ataque de fofura em qualquer fã de pets.

Superação

No entanto, a parceria das duas, que é recente, começou com momentos de tensão.

“Todo lugar que a Gabriella vai, essa cachorra vai junto. Ano passado, quando a ganhamos, ela pegou parvovirose, e o veterinário chegou a desenganar ela, dizendo que se ela escapasse seria por milagre. Mas minha menina começou a orar por ela, pedindo muito para Deus salvar a companheira dela e por um milagre divino ela ficou curada”, contou, emocionada.

Apesar do susto, os cuidados recebidos e a fé da família conseguiram salvá-la da doença. Tanto é que, hoje, ela brinca e “estuda” tranquilamente com a pequena parceira.