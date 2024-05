O truque simples para salvar a estampa de roupa que acabou rachando

Há uma forma muito simples de recuperar o decalque da sua camiseta favorita

Anna Júlia Steckelberg - 07 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Você possui alguma camiseta com aquela estampa de decalque?

Se você sabe do que estamos falando e possui essas peças no armário, entende que, com o passar do tempo, é comum essas imagens ficarem desbotadas e adquirirem “rachaduras”.

Pois é, nessas horas bate uma tristeza e dá até uma vontade de abandonar aquela roupa, já que ela não possui a beleza de antes.

Contrariando essas estatísticas, hoje vamos te dar motivos para dar mais uma chance a sua camisa com sua estampa favorita!

O truque simples para salvar a estampa de roupa que acabou rachando:

No Instagram, Uile Dicas acumula mais de 100 mil seguidores, e na rede social, ele compartilha dicas de casa com outros internautas.

Em um vídeo, que já atingiu mais de 9 milhões de visualizações, ele traz a solução para quem enfrenta problemas com os famosas rachaduras nas estampas em decalque, especialmente em camisetas.

Na publicação, o homem narra o vídeo de como recuperar a estampa. Para isso, basta passar sobre a rachadura um algodão umedecido com acetona.

Assista ao vídeo e aprenda o que deve ser feito!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Uile Dicas😎🧁 (@uiledicas)

