Conheça Canopus, a estrela que representa Goiás na bandeira do Brasil

Corpo celeste era utilizado como indicador do Polo Sul, para navegantes, antes do surgimento da bússola

Samuel Leão - 19 de maio de 2024

Canopus, segunda estrela mais brilhante do céu. (Foto: Astropixels)

Entre as 27 estrelas que ilustram a bandeira do Brasil, as quais representam os estados brasileiros e o Distrito Federal (DF), está a Canopus-Alfa de Argus, que é a segunda mais brilhante do céu noturno e representa o Estado de Goiás.

Em luminosidade, ela perde apenas para Sirius, escolhida para simbolizar o Estado do Mato Grosso. Canopus é representada pela estrela mais baixa do lado esquerdo da bandeira e está a 310 anos-luz da Terra.

Ela teria sido utilizada como um indicador do polo Sul, pelos navegantes, antes do surgimento da bússola.

Considerada um astro supergigante de cor branco-amarelada, é 65 vezes maior que o Sol – no entanto, possui apenas oito vezes a massa dele.

Em termos de produção de luz, a representante de Goiás emite 20 mil vezes a luminosidade do Sol, e tem a temperatura de 7.300º Kelvins.

Desde os gregos foi integrada na constelação de Quilha, que representa o navio usado por Menelau na expedição para reconquistar Helena de Tróia.

No total, estão representadas nove constelações na bandeira brasileira. Além de Carina, são elas Cão Maior, Cão Menor, Hidra Fêmea, Virgem, Escorpião, Triângulo Austral, Oitante e a famosa Cruzeiro do Sul.

A única representação situada acima da faixa de “Ordem e Progresso” representa o Estado do Pará, que na época constituía o maior território acima da linha do Equador. Nesse contexto, o lema brasileiro torna-se também uma representação da linha.

Em 1970, o Planetário da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi inaugurado, em Goiânia, e recebeu também o nome da estrela. Ela fica visível em todo o polo sul, até o meio-oeste dos Estados Unidos e a costa africana do mediterrâneo.