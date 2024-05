Empresária sofre atentado a tiros enquanto confraternizava com amigos em loja

Vítima conseguiu identificar quem foi o responsável pelos disparos e a Polícia Militar foi acionada no local

Thiago Alonso - 19 de maio de 2024

Tiros quebraram vidros do estabelecimento. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 27 anos, levou um susto no fim da noite deste sábado (19), ao ser surpreendida com tiros na direção dela, em Itumbiara, município na região Sul de Goiás.

A vítima estava se divertindo e tomando bebidas alcoólicas com alguns amigos, em frente a loja de roupas dela, quando um carro passou em frente ao local, sendo que no banco do passageiro, estaria seu ex-marido.

Assim, ao se aproximar, o homem, de 37 anos, teria efetuado diversos disparos com uma arma de fogo contra a jovem. No entanto, os tiros não a atingiram, mas quebraram a porta de vidro do estabelecimento.

Com o susto, a vítima não soube identificar o modelo do carro, nem mesmo quem era o motorista que estaria dirigindo o veículo em que estava o ex-companheiro.

Assim, a Polícia Militar (PM) foi acionada até a ocorrência, constatando que os tiros haviam atingido o teto da loja em diversos locais, sendo que as balas teriam ficado jogadas no chão. Dessa forma, foi possível identificar que se tratavam de projéteis de uma arma tipo Luger, calibre 9mm.

A empresária foi encaminhada Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), onde foi constatado que não houve ferimentos. Após isso, o caso foi registrado em uma delegacia para que seja investigado pela Polícia Civil.