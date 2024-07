Banda Blitz confirma show em Goiânia ainda no próximo mês; saiba data

Expectativa é que grupo relembre sucessos como "Você não soube me amar" e "A dois passos do paraíso"

Gabriella Pinheiro - 11 de julho de 2024

Banda Blitz anuncia show em Goiânia. (Foto: Divulgalção/ Blitz)

Comandada pelo cantor e ator Evandro Mesquita, a banda de rock nacional Blitz desembarca em Goiânia para uma apresentação única no dia 16 de agosto.

O evento acontecerá no Bolshoi Pub, localizado na R. T-53, no Setor Bueno, justo na semana de aniversário de 20 anos do estabelecimento. A casa abrirá às 20h e o show terá início às 23h.

A venda dos ingressos já começou e as entradas podem ser adquiridas de forma exclusivamente online, por meio do site Sympla. No momento, há disponível apenas a opção de meia-entrada solidária, no valor de R$ 200 (3º lote).

Aqueles que comprarem o ingresso nessa modalidade devem entregar, na portaria do comércio e antes do show, 2kg de alimento não perecível ou apresentar carteira de estudante.

É esperado que, ao longo da apresentação, o grupo musical relembre alguns dos principais sucessos que marcaram a trajetória da banda, como “Você Não Soube Me Amar” e “A Dois Passos Do Paraíso”.