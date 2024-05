Gestão do HUGO será mantida até solução de pendências, garante OS

Governo de Goiás entrou na Justiça para garantir manutenção dos serviços até que dívida milionária seja quitada

Pedro Hara - 19 de maio de 2024

Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). (Foto: Lucas Almeida)

Rápidas teve acesso a um comunicado do Instituto CEM, Organização Social (OS) responsável pela gestão do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), garantindo a continuidade do serviço na unidade.

Anteriormente, a OS havia anunciado a paralisação dos trabalhos a partir desta segunda-feira (20) devido a uma dívida milionária que o Governo de Goiás ainda não quitou. O Instituto CEM está em negociações com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) para resolver a situação financeira.

Para evitar o aumento da dívida, a OS propôs encerrar o contrato de gestão. Ao tomar conhecimento dessa proposta, o Estado solicitou ao Judiciário que a organização permanecesse no HUGO.

O pedido foi aceito pelo Judiciário até que haja uma “decisão final da demanda”, conforme consta no comunicado. Durante este período, as negociações para chegar a um acordo continuarão.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) também emitiu uma recomendação para que a OS continue à frente da gestão do HUGO.

No final do comunicado, o Instituto CEM expressou satisfação com as manifestações de apoio, afirmando que elas refletem a importância e o comprometimento de suas atividades de qualidade junto ao HUGO.

Confira o comunicado na íntegra