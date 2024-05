“Roberto nunca mais volta”, avalia Policial Federal Suender ao destacar cenário político de Anápolis e instalação da CEI da Saúde

Parlamentar, é o entrevistado deste domingo (19), também fala contundentemente contra união de Márcio Corrêa e Leandro Ribeiro para as eleições deste ano

Pedro Hara - 19 de maio de 2024

Suender durante discurso na tribuna da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Até pouco tempo isolado na Câmara Municipal devido ao estilo histriônico e oposição ferrenha à gestão Roberto Naves (Republicanos), o vereador Policial Federal Suender (PL) enfim conseguiu as assinaturas necessárias para criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Saúde.

O feito, que pode ser considerado um dos maiores do mandato, pode emparedar o atual prefeito e trazer à luz as causas e omissões que a Prefeitura de Anápolis tem sobre essa área.

Formar a comissão, instalá-la e iniciar os trabalhos não deve ser tarefa fácil. Porém, como adiantou à Rápidas na última semana, Suender, se necessário, recorrerá à Justiça para garantir que a CEI da Saúde saia do papel.

O objetivo, conforme destacou o parlamentar ao “6 perguntas para” deste domingo (19), é investigar a fundo possíveis irregularidades na gestão municipal, incluindo contratos suspeitos e desvios de verbas.

Sobre a disputa eleitoral deste ano, Suender acredita no crescimento da bancada do PL na Câmara Municipal, impulsionada pelo apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele também criticou duramente a possibilidade de aliança com figuras ligadas ao prefeito Roberto Naves, cuja gestão ele classifica como ‘péssima’.

O vereador acredita que a solução para os problemas de Anápolis passa por uma mudança drástica na administração municipal, com um governo mais alinhado aos interesses da sociedade e comprometido com a transparência e eficiência nos serviços públicos.

6 perguntas para Suender

1. Você propôs a criação da CEI da Saúde. Quais são os objetivos que pretende alcançar com a investigação?

Policial Federal Suender: Fui eu quem propus no ano passado devido aos incontáveis problemas que acompanho através das denúncias que chegam a mim e das fiscalizações que realizei.

Antes de tudo, para alcançar os objetivos, o presidente da Câmara não pode interferir, pois isso dificultaria o processo e poderia comprometer a investigação. Já vemos através de seus discursos para onde ele quer conduzir essa CEI. Temos que lembrar que a investigação é sobre as ações do Executivo e tudo que está ligado a elas, como contratos de OS’s, entre outros. Todos sabem que Dominguinhos defende o prefeito. O discurso de que ‘se depender dele, tudo será investigado’ é algo que eu sei que não é verdade, então a população já precisa saber sobre isso e eu vou deixar a população bem informada durante o processo de investigação.

O certo é que o presidente da Comissão de Investigação e o relator sejam escolhidos dentre aqueles que assinaram o requerimento de abertura da CEI. Meu objetivo agora é identificar todas as irregularidades que causaram o caos na saúde do município. Foi irresponsabilidade da atual gestão? Teve desvio de dinheiro? Teve favorecimento a pessoas do setor privado? Teve políticos favorecidos? Teve enriquecimento ilícito? Entre outras questões que já foram levantadas e serão exploradas durante a investigação. O principal ponto é devolver uma saúde de qualidade à população, identificar os culpados pelo sofrimento causado e inibir futuras administrações de cometerem os mesmos erros. A partir de agora, a população exigirá atitudes semelhantes dos vereadores sempre que se sentir lesada por um serviço público ruim, ou seja, acredito que um legado também poderá ser deixado para Anápolis.

2. O PL possui três vereadores na Câmara. Acredita que é possível aumentar essa bancada?

PFS: A eleição é imprevisível. Tenho expectativa na força do nome Jair Bolsonaro para impulsionar ainda mais nossa legenda. Agora é o momento de trabalhar e incentivar a chapa para alcançar grandes objetivos e aumentar nossa bancada, visando até mesmo dar suporte para o pleito de 2026.

3. Você disse que apoiaria Márcio Corrêa caso nenhum integrante do grupo do prefeito Roberto Naves fosse incorporado ao grupo. Leandro Ribeiro é cotado para vice e recentemente estava com Roberto. Vai apoiá-lo mesmo assim?

PFS: Acredito que Leandro não será o vice, pois seu nome enfrenta muita resistência tanto da direita quanto da sociedade em geral. O nome Leandro se liga muito ao do Roberto, que está totalmente acabado para Anápolis, Roberto nunca mais volta. Você vê a cidade reclamando da atual gestão e o Leandro caminhou ao lado do prefeito, foi apoiado para Presidente da Câmara, fez dobradinha com a esposa do Prefeito – ele para deputado federal e ela para estadual – e a população não esquece isso, até porque a gestão está péssima.

Márcio sabe que o nome para compor com ele deve estar totalmente distante desse grupo, que inclusive tem ligações com o PT. Muitos da atual administração já estiveram no governo do PT do Gomide, se o PT ganhar, o grupo atual de Roberto também voltará a ocupar espaço no governo petista, porque eles gostam é de poder e não interessa quem ganha, o que querem é estar na máquina pública aproveitando da posição para seus próprios benefícios e tanto o PT como o grupo do Roberto não tem vergonha, são irmãos siameses, não se desgrudam hora nenhuma e o Leandro fez parte disso, não dá para simplesmente dissociar de uma hora para outra. A direita quer algo realmente diferente de tudo que já se viu em Anápolis e o Márcio sabe disso. A direita quer um governo justo, sem compra de imprensa, sem gastos milionários com publicidade e sem contratos duvidosos sendo efetivados em licitações, transparência em todos os gastos públicos, investimentos nas áreas que precisam, saúde de qualidade, como construção de hospital municipal de referência, unidades de portas abertas, construção de centros de imagem, ortopedia, diabetes, etc., bem como investimentos em escolas e CMEIs com uma infraestrutura de qualidade e com o quadro de professores completo, soluções para melhoria de trânsito, além da defesa das pautas conservadores que carregamos como combater a propagação do aborto, combater a doutrinação nas escolas e a ideologia de gênero empurrada goela abaixo das nossas crianças, defender a propriedade privada, mesmo sendo prefeito.

4. Qual sua avaliação da gestão de Roberto Naves?

PFS: Essa tenho que ser curto e grosso: PÉSSIMA. Não tem nota, mas se você perguntar algum número é -100 (menos cem), para não dizer menos ainda. Uma gestão que não se preocupou de fato com a sociedade e viveu uma sangria por poder.

5. Hoje qual é o principal problema de Anápolis além da saúde?

PFS: Seus governantes. Esse é um grande problema. Anel viário parado há anos e o prefeito não cobra nada do governador, DAIA sem iluminação, falta de vagas em creches, falta de professores, ruas esburacadas, ruas sem pavimentação, bairros sem rede de esgoto ou rede de captação pluvial, mobilidade urbana precária, dentre tantas outras coisas. A má gestão é a causa de, praticamente, toda enxurrada de problemas que o cidadão anapolino suporta na atualidade.

6. Como resolver este problema?

PFS: Trocar esses governantes ruins e colocar um Executivo alinhado com a sociedade e um Poder Legislativo que de fato pense na sociedade, e isso é o que eu espero para o próximo prefeito e vereadores. Muitos problemas são resolvidos com o tempo, mas se não tiver um governo que faça isso efetivamente Anápolis continuará do mesmo jeito. Mas minha esperança, expectativa e meu trabalho será para que isso aconteça. Com certeza a população anapolina poderá contar comigo, assim como foram nesses últimos 3 anos de atuação.

Agi arduamente contra toda a máquina municipal, com a imprensa comprada, contra todo o sistema politiqueiro, me opus a tudo isso e, ainda sim, com essa péssima administração da atual gestão, Anápolis ainda colherá frutos como a CEI da Saúde. Eu me sinto um vencedor, porque alguns dizem que uma andorinha não faz verão, mas um vereador causa grande transformação para a população quando ele trabalha somente para a sociedade e assim eu fiz durante meu mandato.