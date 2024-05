6 características ideais que você deve procurar em um parceiro

Mesmo com as preferências, existem qualidades fundamentais para uma relação duradoura

Ruan Monyel - 20 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Marcus Aurelius)

Encontrar um parceiro compatível e que te faça feliz é uma jornada complexa e desafiadora, mas existem atitudes que podem fortalecer um futuro relacionamento.

Embora cada pessoa tenha suas próprias preferências e gostos, existem algumas qualidades que são fundamentais na construção de uma parceria saudável.

Essas características essenciais visam construir não apenas uma conexão romântica, mas também um relacionamento duradouro.

6 características ideais que você deve procurar em um parceiro

1. Honestidade

A honestidade é uma das características mais nobres, sendo importante não só para o relacionamento, mas também é fundamental para medir o caráter de alguém.

Um parceiro honesto é aquele que compartilha opiniões, pensamentos e sentimentos de forma totalmente transparente, promovendo uma conexão mais profunda entre os dois.

2. Otimismo

Segundo um estudo realizado pela Universidade de Aberdeen, o otimismo pode ter um impacto direto e significativo na saúde física e mental do casal.

Procurar alguém que enxerga a vida com positividade também reduz a toxicidade em uma relação.

3. Respeito

O respeito é um dos pilares de qualquer parceria saudável, e buscar por alguém que valorize suas individualidades é essencial.

Um relacionamento construído com base no respeito mútuo não só aumenta a confiança, mas também faz com que ambos se sintam valorizados.

4. Comprometimento

Estudos realizados pela UCLA mostram que ter um parceiro que se compromete com a relação faz com que a conexão seja mais duradoura.

Afinal, esse compromisso entre os dois fortalece o relacionamento para que ele sobreviva em meio aos desafios.

5. Resiliência

Procure por um parceiro que seja resiliente e capaz de enfrentar os desafios da vida sem se dar por vencido, pois ele certamente estará celebrando suas vitórias e oferecendo um abraço nos momentos de fracasso.

A resiliência fortalece os laços emocionais e aumenta a união do casal, mas também é essencial para a individualidade de cada um.

6. Valores e objetivos parecidos

Por fim, mesmo que diferenças existam em um relacionamento, é fundamental que vocês compartilhem os valores e tenham uma visão de mundo parecida.

A compatibilidade cria uma base sólida para construir uma vida juntos, facilitando a longevidade da relação, já que ambos estão em busca dos mesmos propósitos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!