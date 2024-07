Faça essa sobremesa deliciosa e refrescante com apenas 3 ingredientes

Com camadas coloridas e um visual incrível, essa receita pode ser a escolha ideal para encantar a todos

Pedro Ribeiro - 14 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Youtube/Culinária Caseira)

Se você está procurando uma sobremesa deliciosa e diferente, chegou ao lugar certo!

Isso porque preparamos uma receita incrível e muito fácil de fazer em casa. E sabe qual a melhor parte? Você vai precisar de poucos ingredientes para esse preparo.

A sobremesa é conhecida como mousse de 3 sabores e você só precisa de três itens básicos para prepará-la.

Agora sem mais enrolação, confira o modo de preparo!

Ingredientes:

Mousse de Uva:

1 caixa de leite condensado;

1 caixa de creme de leite;

1 pacote de suco Tang uva.

Mousse de Maracujá:

1 caixa de leite condensado;

1 caixa de creme de leite;

1 pacote de suco Tang maracujá.

Mousse de Morango:

1 caixa de leite condensado;

1 caixa de creme de leite;

1 pacote de suco Tang morango.

Modo de preparo:

Primeiramente, no liquidificador, adicione o leite condensado, o creme de leite e o suco Tang de uva. Feito isso, deixe bater até incorporar bem, por aproximadamente 1 minuto.

Depois, despeje a mousse em uma travessa. O ideal é que a vasilha tenha aproximadamente 26 centímetros de comprimento. Agora, espalhe o creme obtido por toda a superfície da travessa.

Deixe a travessa na geladeira por cerca de 30 minutos para a mousse ganhar consistência.

Enquanto você espera, faça o mesmo processo com os outros dois sabores: maracujá e morango. E aqui vai um lembrete importante: para cada sabor, use os ingredientes correspondentes e misture no liquidificador por 1 minuto. Nesse momento, coloque cada creme sobre o creme anterior na travessa.

Quando você tiver todas as camadas prontas, leve a vasilha para a geladeira por mais ou menos 2 horas, até essa sobremesa deliciosa fique bem gelada e firme.

Depois do tempo de geladeira, o seu doce está pronto para ser cortado e servido para todos.

Agora é só aproveitar essa sobremesa deliciosa. Bom apetite!

Confira o vídeo:

