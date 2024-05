Goiás está entre os cinco maiores devedores da União, mas realidade pode mudar nos próximos anos

Previsão inicial era de que o equilíbrio fiscal fosse alcançado em 2030, mas revisão alterou os planos

Pedro Hara - 20 de maio de 2024

Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no Centro de Goiânia. (Foto: Secom)

A aprovação do Senado de um projeto que suspende a dívida do estado do Rio Grande do Sul com a união por três anos – em função da tragédia ambiental – foi a motivação para que a agência Fiquem Sabendo, buscasse as cifras no vermelho de cada ente federativo.

Assim, via Lei de Acesso à Informação (LAI), foi apurado que Goiás possui uma dívida de R$ 17,3 bilhões com a União.

Esse valor coloca o estado na 5ª colocação entre os maiores devedores do país, atrás de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Minas Gerais (MG) e Rio Grande do Sul (RS), respectivamente.

Por outro lado, a distância fica maior quando se trata de peso na economia nacional. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com Produto Interno Bruto (PIB) avaliado em R$ 269,6 bilhões, Goiás na 9ª posição em âmbito nacional.

Goiás pretende quitar dívidas com a União até 2027

Para quitar os débitos com a União, em 2022 Goiás aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Ministério da Fazenda.

A previsão inicial era de que o equilíbrio fiscal fosse alcançado em 2030. No entanto, após uma revisão realizada no final de 2023, a Secretaria do Tesouro Nacional antecipou a meta em três anos, para 2027.

Conforme ressaltado pela secretária estadual da Economia, Selene Peres, o encerramento da dívida deve ocorrer quando Goiás conseguir gerar resultado primário suficiente para pagar a dívida.