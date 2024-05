Homem é encaminhado ao hospital com grave lesão no pênis após acidente no Daia

Motociclista também teve graves lesões na cabeça e apresentou sangramentos

Thiago Alonso - 20 de maio de 2024

Distrito Agroindustrial de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta deixou o piloto gravemente ferido, na tarde desta segunda-feira (20), em Anápolis. A colisão teria ocorrido próximo ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Conforme apurado pela reportagem do Portal 6, o motociclista teria tido grave lesões na perna e na cabeça, o que teria ocasionado diversos sangramentos. Além de ferimentos em toda região íntima, incluindo uma grave lesão no pênis e na bolsa escrotal, com inchaços e escoriações preocupantes, chegando ao abdômen.

Dessa forma, foi solicitado socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que compareceu ao local a fim de realizar atendimentos preliminares.

Assim, a vítima foi encaminhada às pressas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades competentes.