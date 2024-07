Minimaratona do aniversário de Anápolis: primeiros inscritos vão ganhar kit com camiseta

Corrida de rua acontece no dia 28 de julho, sendo uma parte da festa dos 117 anos da cidade

Isabella Valverde - 15 de julho de 2024

Minimaratona 31 de julho é uma das partes da festa em celebração ao aniversário de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para a tradicional minimaratona do aniversário de Anápolis, e os primeiros 700 inscritos serão contemplados com um kit contendo camiseta personalizada, viseira e sacochila.

A corrida de rua acontecerá no dia 28 de julho, como parte das festividades dos 117 anos da cidade.

A 43ª edição da “Minimaratona 31 de julho” será realizada em dois percursos distintos: um de 5 km e outro de 10 km. A largada de ambos ocorrerá às 08h, em frente ao Ginásio Internacional Newton de Faria.

Os interessados em participar podem realizar as inscrições até o dia 20 de julho, através do site oficial da Prefeitura.

Nos dias 26 e 27 de julho, os atletas poderão retirar os materiais de prova no Ginásio Internacional. Para retirar os itens, os participantes devem doar dois quilos de alimentos não perecíveis.

Os 12 atletas que mais se destacarem nos percursos, sendo seis homens e seis mulheres, serão contemplados com uma viagem que inclui hospedagem, alimentação e inscrição para representar Anápolis na corrida de São Silvestre, que será realizada em São Paulo, no dia 31 de dezembro.

Além disso, todos os participantes que completarem a corrida dentro do tempo estipulado receberão uma medalha de participação. Os primeiros colocados também receberão um troféu e mais de R$ 33 mil em prêmios.