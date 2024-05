Polícia Militar de Goiás confirma morte de soldado que sofreu acidente enquanto ia para o batalhão

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hugol, mas não resistiu

Samuel Leão - 20 de maio de 2024

Policial Militar morreu após sofrer acidente em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

Após sofrer um acidente de moto em Rio Verde, o policial militar Weslei Paulino da Silva foi conduzido, em estado grave, para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). No entanto, ele não resistiu e veio a óbito na madrugada desta segunda-feira (20). A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) emitiu nota de pesar.

A vítima trafegava de farda pela avenida do Povo, no Setor Jardim Liberdade, a caminho do trabalho, por volta das 14h deste domingo (19), quando se chocou com um Hyundai Hb20. O carro estava encostado e tentou fazer o retorno das duas pistas.

Nesse momento, o militar vinha em uma moto de modelo Honda CB, em direção à GO-070, e colidiu contra a porta do motorista. Pelo impacto, parte da motocicleta foi destruída e o homem foi lançado ao chão.

O Corpo de Bombeiros compareceu e encaminhou a vítima, já inconsciente e em estado grave, para o Hugol, onde ele recebeu cuidados especializados. Na hora do acidente, ele estava indo para o trabalho, e pelo choque várias balas que estavam no carregador ficaram jogadas pela via.

A condutora do carro também foi levada para o hospital, com dores no tórax, cabeça e nos membros superiores, de modo que o veículo teria ficado sob os cuidados do marido dela.

Em uma publicação oficial, o comando da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) emitiu uma nota de pesar pelo, informando que o velório e o sepultamento ainda serão divulgados. Por fim, a corporação informou que se solidariza e desejou o conforto divino à família.