Presidente de time português discute e agride torcedor em aeroporto

Presidente foi afastado do torcedor por outros membros da delegação

Folhapress - 20 de maio de 2024

Presidente do Marítimo, clube Português, Carlos André Gomes. (Foto: Divulgação/Marítimo)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, agrediu um torcedor que fazia críticas à diretoria e jogadores no aeroporto da Ilha da Madeira durante o último domingo (19).

Carlos André Gomes bateu boca com o torcedor. O presidente rebateu as críticas e, depois, deu um tapa na região do pescoço do homem.

O presidente foi afastado do torcedor por outros membros da delegação. Posteriormente, em nota enviada ao jornal “JM Madeira”, ele pediu desculpas, mas explicou que as críticas feitas pelo homem têm se tornado frequentes.

“Há muito tempo que, nos jogos em casa, ele profere palavras ofensivas a nós. Constantemente ele vira para a tribuna no final dos jogos e ofende tudo e todos. Não devia ter acontecido. Mais que ninguém, eu, presidente do Marítimo, e todos aqueles que trabalham comigo no clube, queriam que o Marítimo ganhasse o jogo com o Académico de Viseu”, disse Carlos André Gomes, em nota enviada ao jornal “JM Madeira”;

O episódio aconteceu horas após o empate do Marítimo contra o Académico de Viseu, pela segunda divisão do Campeonato Português. O time de Carlos André Gomes vencia o jogo por 2 a 1 até os 38 minutos do segundo tempo, mas cedeu a igualdade.

Com o resultado, o Marítimo fechou o torneio no 4° lugar e ficou fora do playoff de acesso à elite da competição. Apenas os dois primeiros colocados garantiram vaga direta à 1ª divisão, enquanto o terceiro disputará um mata-mata contra o antepenúltimo da divisão acima pela vaga final.