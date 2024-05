Revelado o segredo oculto de se colocar moeda na porta de casa

Método chinês milenar explica o poder escondido por trás dessa prática

Pedro Ribeiro - 20 de maio de 2024

(Fonte: Reprodução/Agência Brasil/Marcello Casal jr/)

Você sente que sua casa está com más energias? Pois bem, existe uma prática milenar chinesa que pode resolver isso apenas com uma moeda.

O Feng Shui é uma técnica chinesa usada há séculos. A prática busca harmonizar os ambientes para promover bem-estar, saúde, prosperidade e felicidade.

O termo, literalmente significa “vento e água,” refletindo a importância desses elementos naturais no fluxo de energia vital.

Além disso, os princípios do Feng Shui envolvem a organização e disposição dos espaços físicos de acordo com certas regras, isso tudo com o objetivo de equilibrar as energias.

Revelado o segredo oculto de se colocar moeda na porta de casa

No mundo das energias do Feng Shui, alguns elementos podem canalizar energias positivas, visando manifestar saúde, amor e até mesmo dinheiro.

Por isso as moedas são consideradas um poderoso amuleto de boa sorte e fortuna.

Dessa forma, até o local onde a moeda será posicionada irá fazer diferença nos ares do ambiente.

De acordo com a prática chinesa, se você colocar moedas em um canto atrás da porta, ela irá funcionar como um repelente de más energias, impedindo que vibrações negativas cheguem até você e na sua casa.

Agora caso você coloque as moedas no centro, isso irá atrair prosperidade financeira, boa sorte e abundância.

Não se esqueça de que esses talismãs têm grande poder e são amplamente empregados no Feng Shui.

Você pode optar também por utilizar moedas do seu país, pois elas contribuem para fortalecer a energia.

As moedas são reconhecidas como símbolos de prosperidade. Por isso, é aconselhável mantê-las sempre em casa, já que o dinheiro na forma de moedas tem a capacidade de atrair muita energia positiva e diminui as vibrações negativas que podem estar ao seu redor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!