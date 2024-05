6 características que melhor definem uma pessoa que é boa na frente e falsa atrás

Fique atento e valorize quem realmente merece a sua confiança!

Pedro Ribeiro - 21 de maio de 2024

(Foto: Reprodução)

Você provavelmente já cruzou com alguém assim: aquela pessoa que, na sua frente, é um verdadeiro anjo, mas quando vira as costas, se transforma no próprio vilão de novela mexicana.

Nem sempre é fácil identificar uma pessoa boa na frente e falsa atrás, mas com essas dicas, você irá conseguir detectá-las e se proteger dessas armadilhas sociais.

1. Sorriso de Ouro, Língua de Prata



Na sua frente, é só sorriso, elogios e boas vibrações. Mas basta você dar um passo para longe, que a língua afiada entra em ação. Criticam tudo, desde o seu estilo até as suas escolhas. E a melhor parte? Sempre com um sorriso.

2. É Amigável em excesso



Ser simpático é uma coisa, ser excessivamente amigável pode ser um sinal de alerta. Essas pessoas vão além para parecerem suas melhores amigas, mas esse excesso de carinho geralmente esconde intenções não tão puras assim.

3. Mestre das Indiretas



Sabe aquela pessoa que nunca fala nada diretamente, mas vive soltando aquelas indiretas disfarçadas de brincadeira? Pois é, elas são mestres nisso.

Se você prestar atenção, vai perceber que muitas das “piadinhas” têm um veneno escondido.

4. Bom ouvinte (até demais)



Eles fazem questão de ouvir todos os seus problemas, mas não porque se importam de verdade. Eles estão apenas acumulando informações que podem usar contra você mais tarde. Parece exagero? Experimente confiar cegamente e você pode ter uma surpresa desagradável.

5. Camaleão Social



Essas pessoas mudam de personalidade conforme o ambiente. No trabalho, são um exemplo de profissionalismo e coleguismo; na roda de amigos, são os mais divertidos e extrovertidos.

Mas é só sair da vista que a máscara cai e o comportamento muda completamente.

6. Ego Inflado, paciência estourada



A falsa gentileza geralmente esconde um ego gigantesco. Eles adoram ser o centro das atenções e fazem de tudo para manter essa posição. E ai de você caso tente ameaçar o seu status!

Perdem a paciência rapidinho e mostram o lado menos amigável sem pensar duas vezes.

