Caiado promove mudanças no primeiro escalão do governo

Alterações são nas secretarias de Economia e Administração

Pedro Hara - 21 de maio de 2024

Ronaldo Caiado, governador de Goiás. (Foto: Reprodução)

Ronaldo Caiado (UB) promoveu mudanças no primeiro escalão do Governo Estadual. A pedido, Selene Peres deixou a secretaria de Economia, sendo substituída por Francisco Sérvulo Freire Nogueira, atual secretário da Administração (Sead).

Quem assume a Sead é Alan Tavares, procurador do Estado e membro do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás, criado pelo Ministério da Economia.

As mudanças foram oficializadas na edição desta terça-feira (21) do Diário Oficial do Estado.

Francisco Sérvulo estava na Sead desde janeiro deste ano. Alan Tavares comandou a Casa Civil de julho de 2020 a dezembro de 2022