Práticos, leves e tranquilos de manobrar, eles são uma ajuda e tanto para pequenas e médias distâncias de locomoção

Magno Oliver - 21 de maio de 2024

Motoristas devem se atentar ao prazo. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Para encarar o trânsito nas ruas e avenidas brasileiras conduzindo um automóvel, é preciso um curso especial e ser portador apto da carteira nacional de habilitação, a CNH.

No entanto, o que muita gente não sabe é que nem todos os veículos exigem habilitação para poder dirigir livremente em vias públicas.

Com a evolução da tecnologia e a chegada dos motores híbridos e elétricos no mercado, modais com configurações de locomoção mais simples estão deixando a população em dúvida se precisam ou não de CNH para dirigir.

Esses são os veículos que os brasileiros podem dirigir sem CNH

Segundo a resolução nº 947, publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), veículos ciclomotores com potência máxima de 350 Watts e que não possuem aceleração ou variação manual de potência, não precisam de habilitação.

Além disso, também é necessário que o motor funcione apenas para manutenção da velocidade, que não pode ultrapassar 25 km/h, podendo ser ativado apenas “quando o condutor pedalar”.

A atualização considera ciclomotor veículo de duas ou três rodas que só podem ser utilizados em áreas de ciclovias e ciclofaixas.

1. Bicicletas a pedal e elétricas

Desde que não ultrapassem a velocidade permitida de até 25 km/h, assim como as características indicadas, como não utilizar motor, usar campainha, sinalização noturna adequada e indicador de velocidade, as bikes também são permitidas.

2. Patins

Clássicos e com pouco uso, os patins são outra opção de veículos que não precisam de CNH para dirigir no Brasil. Com eles, basta só colocar nos pés e sair por aí deslizando sobre as rodinhas pelas ruas e calçadas.

3. Hoverboards

Eles se parecem muito com acessórios de locomoção de filmes futurísticos e podem ser controlados a partir do movimento do próprio corpo por meio de um conjunto de sensores. Sendo assim, os hoverboards também entram nessa lista

4. Monociclos elétricos

Funcionando à base de bateria recarregável e por meio de comandos que se automatizam a partir de movimentos corporais, os monociclos elétricos também não exigem CNH do piloto.

5. Patinetes motorizados

Por fim, eles evoluíram na estrutura e agora podem ser pilotados por adultos e com uma velocidade bem considerável. Tradicionalmente movido com o impulso de um dos pés, agora eles ganharam impulsão elétrica e são ótimos para pequenas e médias distâncias de locomoção. Ah e isso não obriga o dono dos pés uma CNH.

