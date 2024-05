STJ mantém condenação de Maurício Sampaio e outros três acusados pela morte de Valério Luiz

Radialista foi morto em 2012 após críticas ao então vice-presidente do Atlético Goianiense

Pedro Hara - 21 de maio de 2024

Urbano de Carvalho Malta, Mauricio Sampaio, Djalma Gomes da Silva e Ademá Figuerêdo Aguiar Filho durante tribunal do júri. (Foto: Wagner Soares/TJGO)

Na tarde desta terça-feira (21), a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão da ministra Daniela Teixeira de validar o depoimento de Marcus Vinicius Pereira Xavier, acusado de ser cúmplice na morte do radialista Valério Luiz em 2012

Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante do crime, foi condenado a 16 anos de prisão. No entanto, em fevereiro deste ano, a defesa entrou com agravo regimental para anular o depoimento de Marcus Vinicius.

O pedido foi acolhido pela Justiça. Após o testemunho, todo o trâmite ocorrido foi anulado, incluindo o tribunal do júri que condenou quatro dos cinco acusados pela morte do radialista.

Posteriormente, a ministra foi informada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) de que a defesa estava ciente da audiência onde ocorreu o depoimento de Marcus Vinicius, o que a levou a reconsiderar sua própria decisão.