Bairros de Goiânia poderão ficar sem água às vésperas do feriado prolongado; veja quais

Suspensão servirá para empresa poder realizar manutenções e melhorias na rede

Davi Galvão - 22 de maio de 2024

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Ao que tudo indica, antes de aproveitarem o feriado prolongado da Padroeira de Goiânia, nesta sexta-feira (24), os goianienses ainda poderão ter de enfrentar falta d’água.

Isso porque, conforme divulgado pela Saneago, empresa responsável pela distribuição do serviço, equipes técnicas irão realizar ajustes na rede, já nesta quinta-feira (23).

Os trabalhos visam a instalação de uma válvula redutora de pressão, equipamento que promove maior vida útil para as redes de distribuição e evita vazamentos nas ruas.

Por conta disso, o abastecimento pode ser temporariamente afetado nos setores: Jardim Ana Lúcia, Jardim Europa, Jardim Planalto, Setor Sudoeste, Vila Alpes, Vila Alvorada, Vila Bela, Vila Rezende e Vila União.

As equipes iniciaram o serviço às 6h, com previsão de conclusão às 17h30. A expectativa é de que a recuperação do sistema ocorre de forma gradual, com normalização total à noite.