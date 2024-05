Etapa final do Favera movimenta o fim de semana do Vera Cruz, em Goiânia

Evento tem se consolidado como uma das maiores ações de formação e difusão cultural em Goiás

Da Redação - 22 de maio de 2024

(Foto: Divulgação)

Neste final de semana, de 24 a 26 de maio, acontece o ponto alto do Favera 2024, festival de cinema, formação audiovisual e cultural do Conjunto Vera Cruz. Tendo iniciado as atividades em fevereiro deste ano, o festival realizou uma série de ações em 18 escolas goianienses e no Centro de Atendimento Socioeducativo do Conjunto Vera Cruz. Foram contemplados 2800 alunos com exibições de filmes, conversas e atividades recreativas, e 600 crianças e jovens participaram diretamente das ações de formação e produção cinematográfica, que tiveram duração de dois meses e resultaram na produção de 24 filmes, feitos por esses jovens e crianças. Essas obras participarão da mostra escolar, que no próximo mês rodará as escolas e instituições participantes, mas também serão exibidas no Favera, dia 26/05, antes da cerimônia de encerramento e premiação. O festival tem se consolidado como um dos maiores eventos de formação e difusão do cinema em Goiás, com foco em crianças e adolescentes e no desenvolvimento da região do Vera Cruz, em Goiânia.

Durante o mês de maio, outras ações multiculturais também aconteceram no Favera. Na parte de formação, aconteceram oficinas de interpretação para cinema, produção de videoclipes, produção de vídeos para redes sociais e operação de câmeras, ambas gratuitas e abertas para a comunidade. Também foram realizados dois laboratórios, um de criação de projetos audiovisuais e outro de direção de arte em cinema. Já as ações multiculturais contaram com espetáculos de teatro, intervenção de grafite, bazar, sarau e o agitado torneio de Free Fire.

Neste final de semana, essa efervescência cultural terá sequência com diversas atividades, dentre elas as mostras competitivas, que além dos filmes escolares, contam com filmes nacionais, produzidos em outras periferias brasileiras, mostra goiana, com filmes produzidos em Goiás, mostra infantojuvenil, com obras voltadas para crianças e mostra melhor idade, cujos filmes resgatam a memória e valorizam as vivências da pessoa idosa.

Para Raphael, produtor do FAVERA, “as produções desenvolvidas na região e em outros guetos brasileiros demonstram a potência de um setor que vem crescendo e alcançando o mercado com uma excelência que reafirma os anseios das periferias: existir, resistir e transformar”. O Troféu Favera irá premiar o melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor ator, atuação e personagem e a melhor trilha sonora das mostras escola, goiana e nacional, além do melhor filme das mostras infantojuvenil e melhor idade.

Na programação, além das mostras competitivas, haverá encontro cineclubista, encontro de fazedores de cultura, debate de realizadores com o público e a batalha interestadual feminina de rimas, um marco para a cultura de rua goiana.

O Favera é uma realização do Vera Cult Ponto de Cultura em parceria com o Grupo Bastet, a É Nóis Ki Tá Produções e a Roch Produções. Conta com patrocínio da Equatorial Energia por meio da Lei Goyazes, gerida pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo de Goiás, recursos da Lei Paulo Gustavo, gerida pela Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, e também uma emenda parlamentar do ex-deputado Francisco Júnior, via Ministério da Cultura e Governo Federal.

Interestadual Feminino de Freestyle

Uma das novidades desta edição do Favera é a realização do Interestadual Feminino de Freestyle. A ação é realizada em parceria com o projeto Rua Mix, que promove uma série de ações voltadas ao fortalecimento do Hip Hop local. A atividade também conta com o apoio da Batalha da Oeste e da Zero Meia Ponte.

O interestadual contará com as goianas Sayler, Fayra, Polly, Paulla Gabby, Kyra, Kyzenea, Vênus e Bnunes. Além de representantes de oito estados brasileiros: Japa (Distrito Federal), Colombiana (Minas Gerais), RK (Amazonas), Cifrasol (Paraná), Devilzinha (Rio de Janeiro), VickVi (São Paulo), Sofia (Santa Catarina), Alice Gorete (Alagoas).

Acompanhe a programação:

24/05 – SEXTA-FEIRA

19h às 22h • Mostra Nacional

Local: Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral

25/05 – SÁBADO

9h às 11h • Mostra Infantojuvenil e Debate

Local: Vera Cult

14h às 16h • Mostra Melhor Idade e Debate

Local: Vera Cult

13h às 18h • Batalha de Rimas – Interestadual Feminino

Local: Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral

19h às 22h • Mostra Goiana

Local: Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral

26/05 – DOMINGO

9h às 12h • Encontro de Cineclubes Goianos

Local: Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral

14h às 16h • Encontro de Fazedores de Cultura e Debate com Realizadores

Local: Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral

16h às 19h • Mostra Escolar

Local: Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral

19h às 19h30 • Pré-lançamento do Laboratório de Direção de Arte

Local: Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral

19h30 às 21h • Premiação e encerramento com Banda Bastarda

Local: Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral