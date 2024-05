Concessionária anuncia venda de veículos em Anápolis por a partir de R$ 30 por dia

Nasa Seminovos também lançou plano de financiamento isentando 1 ano de parcelas para clientes

Publieditorial - 24 de maio de 2024

Concessionária Nasa Seminovos. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

A Nasa Seminovos abriu um leque de oportunidades para as pessoas que desejam adquirir um veículo usado, mas ainda não possuem todo o dinheiro para uma negociação à vista..

Com entrada facilitada e/ou dividida no cartão, é possível sair motorizado com pequenas parcelas, de apenas R$ 30 por dia, totalizando R$ 899 mensais. De acordo com a gestão da concessionária, a prioridade é que o cliente consiga comprar seu próprio automóvel de um jeito acessível.

Para melhorar ainda mais, a empresa anunciou um plano de financiamento exclusivo. Neste, a própria Nasa Seminovos paga as 12 primeiras parcelas do cliente e, sem maiores preocupações, ele poderá dirigir por um ano isento de cobranças.

Além disso, a concessionária também realiza a compra de carros para revenda – por um preço excelente, valorizando o bem de todos os clientes.

Ao todo, a Nasa Seminovos tem três unidades em Goiás, sendo elas em Anápolis, Itaberaí e São Luís de Montes Belos.

Para consultar as possibilidades e adquirir o seu próximo veículo, é possível visitar a loja, localizada na Avenida Brasil, n° 3898, Setor Sul Jamil Miguel. No local, existe uma variedade de modelos disponíveis.

O telefone para contato é (62) 9 9613-3981. O número também está disponível para WhatsApp.