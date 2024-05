Concurso público com salários de mais de R$ 7 mil é aberto em Goiás; confira as vagas

Inscrições podem ser feitas de forma online no site da banca organizadora

Gabriella Pinheiro - 24 de maio de 2024

Prova de concurso público sendo aplicada. (Foto: Reprodução)

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) publicou o edital de um novo concurso público com vagas para diferentes áreas e destinado aos níveis médio, técnico e superior.

Ao todo, estão sendo ofertadas duas oportunidades para o cargo de assistente de informática e duas para advogado, com formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do site do ABCP Concursos, até o dia 1º de julho. O valor da taxa varia de R$ 50 ou R$ 70, a depender do nível de escolaridade.

Entre os requisitos para participar no certame, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar quite com obrigações eleitorais e do serviço militar, ter aptidão física e mental para o exercício do cargo, possuir escolaridade exigida para função e estar com a situação cadastral regular na Receita Federal.

Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva/dissertativa, prevista para ser realizada no dia 21 de julho de 2024. No caso do cargo de advogado, haverá análise de títulos.

Os selecionados terão carga horária de 20 ou 40 horas semanais e remuneração que varia de R$ 2.591,82 a R$ 7.191,02, acrescido de R$ 687,50 ou R$ 1.375,00 de auxílio-alimentação e outros benefícios.

Mais informações estão disponíveis no edital.