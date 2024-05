Motorista se envolve em acidente com vítima fatal e diz que não chamou autoridades por homem já ter morrido

Condutor do veículo se apresentou à delegacia horas após o incidente

Davi Galvão - 24 de maio de 2024

Estado do Vectra após o acidente. (Foto: reprodução)

Um grave acidente, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (24), resultou na morte do motociclista Bruno de Souza Sobral, de 27 anos, que foi atingido por um veículo modelo Vectra, na GO-070, na altura do km 17. O condutor do carro afirmou que não acionou as autoridades por conta de a vítima já estar em óbito.

De acordo com informações de testemunhas, Bruno realizava um retorno pela rodovia, quando, ao ingressar na via, sentido Goianira, foi atingido pelo automóvel.

As autoridades estiveram presentes no local, com o Corpo de Bombeiros constatando o óbito de Bruno. Tanto a moto quanto o carro foram severamente avariados. O condutor do Vectra, porém, não estava no local.

O motorista do carro se apresentou na delegacia horas depois e informou que, no momento do acidente, retornava da casa de um amigo, estando a cerca de 80 km/h, quando o motociclista realizou um retorno e, em vez de aguardar para entrar no tráfego, avançou e foi atingido.

Ele ainda contou que não chegou a ver Bruno, sentindo apenas o impacto da batida. Ainda conforme ele, após o acidente, saiu do veículo e verificou que a vítima estava em óbito, motivo pelo qual não acionou as autoridades.

Após isso, ligou para um amigo para que o levasse até um hospital em Goianira, visto que apresentava uma lesão na testa, sendo necessária a aplicação de um curativo.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).