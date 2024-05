Homem tem infeliz surpresa após deixar carro por uma semana em frente a casa da mãe, em Anápolis

Proprietário foi orientado a procurar a Central de Flagrantes para dar prosseguimento com a ocorrência

Davi Galvão - 25 de maio de 2024

Criminoso furtou diversos aparelhos do sistema de som, na madrugada. (Foto: Reprodução)

Um veículo modelo Golf, personalizado e equipado com diversos aparelhos de som, teve todos os apetrechos furtados, na madrugada deste sábado (25), em Anápolis.

O proprietário do carro, de 25 anos, contou às autoridades que havia deixado o automóvel estacionado na frente da casa da mãe há uma semana, no bairro Vila Santa Terezinha, região Central da cidade, já que estava estragado.

Porém, nesta madrugada, por volta de 03h, recebeu uma ligação de uma mulher que também mora na residência, afirmando que o veículo estava sendo furtado.

Conforme o relato, ela teria avistado um indivíduo no interior do Golf, retirando os equipamentos de som. Ao perceber que estava sendo observado, o homem teria saído rapidamente do local, cobrindo o rosto com uma camiseta.

Foram levados 13 alto-falantes, 06 módulos de som, além de um toca CD’s e um carregador de bateria.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local, constatando que câmeras de segurança das casas vizinhas poderiam ter flagrado a ação, mas por conta do horário, não foi possível obter as imagens.

O proprietário foi orientado a procurar a Central de Flagrantes para dar prosseguimento com a ocorrência.