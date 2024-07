Mais uma cachorrinha se torna vítima de matilha ‘assassina’ em Anápolis: “e se fosse uma criança?”

Grupo de cachorros tem aterrorizado moradores de bairros da região Norte de Anápolis desde o último ano

Davi Galvão - 17 de julho de 2024

A pequena Júlia, vira-lata de cinco anos, não resistiu aos ferimentos. (Foto: Arquivo Pessoal)

Foi com os ganidos de dor que Mário Júnior Miranda, de 30 anos, morador do bairro Parque dos Pirineus, região Norte de Anápolis, acordou na madrugada desta quarta-feira (17), enquanto a pequena Julia, vira-lata da família, era atacada e latia, desesperada.

A cadelinha foi alvo de quatro cachorros. Ao total, eram três pastores-alemães e um pitbull.

Assustado, o caminhoneiro, que tem outros dois pets em casa, contou em entrevista ao Portal 6 que levantou após ouvir a movimentação no lado de fora da residência.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local, que mostram o momento no qual a pequena Júlia, de 05 anos, é perseguida por um dos pastores, enquanto outros dois cães a cercam e passam a destroçar o animal.

Nas imagens, é possível ver que os cães mordem, sacodem e arrancam pedaços da cadela, que, por conta da diferença de tamanho e desvantagem numérica, não oferece resistência.

Apesar de apenas três dos cachorros aparecerem, Mário garantiu que, por um outro ângulo, conseguiu visualizar o terceiro pastor-alemão.

“Na hora eu vi o que estava acontecendo, mas não consegui fazer nada. Eram cachorros grandes, muitos deles, se eu saísse para salvar a Júlia não sei o que teria acontecido comigo”, lamentou.

Ele ainda destacou que casos assim não são raros, com a região ao redor lidando com tal ameaça diariamente, em específico durante as noites.

“A gente não sabe de quem é, mas de dia a gente não vê nenhum desses [cachorros] na rua, então a gente aqui do bairro imagina que tenha alguém soltando eles de noite. Por enquanto não morderam nenhuma pessoa, mas e se fosse uma criança?”, revelou.

Mário ainda falou que vizinhos já foram até a Polícia Militar (PM) para registrar o caso, mas, como não sabem de quem é os cachorros, disseram que as autoridades não podem fazer muita coisa.

Assim, resta aos moradores do bairro viver com medo e apreensão, tanto pelos pets, quanto pelas crianças e quem anda pelas ruas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Recorrente

Vale lembrar que, em fevereiro do último ano e, novamente, em fevereiro de 2024, o Portal 6 já produziu reportagens acerca de ataques de cães, que aterrorizaram os moradores do Residencial Santa Cruz, região vizinha ao Parque dos Pirineus.