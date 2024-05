Imagens impressionantes mostram quebradeira geral feita por mulher na casa de ex

Casal havia se relacionado por 19 anos e, atualmente, ele estaria namorando uma nova pessoa

Thiago Alonso - 26 de maio de 2024

Em vídeo é possível ver casa destruída. (Foto: Reprodução)

Em um ataque de fúria, uma mulher, de 45 anos, destruiu a casa do ex-marido na noite deste sábado (25), no município Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

O casal havia terminado recentemente um relacionamento de 19 anos. Assim, ao saber que o homem, de 42, estaria namorando outra pessoa, ela resolveu fazer uma ‘visita’ ao ex-companheiro.

Dessa forma, ele foi surpreendido na noite deste sábado (25), enquanto estava na residência com a nova namorada. Na ocasião, ao atender a porta, ela entrou na casa e começou a quebrar tudo.

Em um vídeo, é possível ver o local inteiramente destruído, desde mesas, eletrodomésticos, eletrônicos até utensílios domésticos.

Além de toda a bagunça, a suspeita também agrediu a nova namorada do homem, puxando o cabelo dela.

Após a confusão, ela foi embora do local e o ex-marido acionou a Polícia Militar (PM). Chegando lá, os militares registraram o caso e, em conversa com a vítima, orientaram que procurassem uma delegacia.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes os devidos procedimentos legais.