⁠Simone Mendes e Luan Santana: saiba quais atrações se apresentam no Festival Jorge e Mateus, em Goiânia

Evento acontecerá no estacionamento do estádio Serra Dourada e ingressos já estão à venda

Gabriella Pinheiro - 27 de maio de 2024

Jorge e Mateus vão comandar o encerramento do Arraiana 2022. (Foto: Divulgação / Instagram)

Comandada pela dupla sertaneja, o festival “Jorge e Mateus Único” promete movimentar Goiânia com uma série de atrações já confirmadas para participar do evento.

A festividade está prevista para acontecer no dia 06 de julho, no estacionamento do estádio Serra Dourada, que fica na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás.

Os bilhetes já estão à venda e podem ser obtidos, de forma online, por meio do site Q2 ingressos. Os valores variam entre R$ 300 até R$ 750, a depender do setor e tipo escolhido.

Uma das artistas que já confirmou a participação no evento é a cantora Simone Mendes. A expectativa é que a artista relembre sucessos como “Dois tristes”, “Erro gostoso” e entre outros.

Além dela e de Jorge e Mateus, também subirão ao palco para agitar o público: o cantor Luan Santana e as duplas Clayton e Romário e Fred e Fabrício.