Câmeras de segurança flagram “assalto relâmpago” na frente de supermercado em Goiânia

Em menos de cinco segundos, dupla aborda trabalhadora e leva aparelho celular

Augusto Araújo - 13 de julho de 2024

Câmeras de segurança flagraram rápida ação dos criminosos. (Montagem: Reprodução)

Um vídeo impressionante mostra a ação de dois criminosos para roubar o celular de uma trabalhadora, em Goiânia.

O caso aconteceu na manhã deste sábado (13), na frente de um supermercado localizado no Jardim Curitiba, região Noroeste da cidade.

Câmeras de segurança flagraram a ação dos suspeitos. Nas imagens, publicadas pelo Parque Amazônia Notícias (@parqueamazonianoticias), é possível ver a funcionária sentada em uma parte mais alta da calçada.

Pouco depois, os dois autores chegam em uma motocicleta, anunciando o assalto para a vítima. Rapidamente, ela entrega o aparelho celular para os criminosos.

Na sequência, os suspeitos saem do local rapidamente. O garupa chega a tampar a placa do veículo com as mãos, para dificultar a identificação.