Câmara de Anápolis gasta quase R$ 200 mil em evento para vereadores e assessores em Brasília

Valores gastos com diárias variam entre R$ 2,8 mil e R$ 5,6 mil

Pedro Hara - 27 de maio de 2024

Fachada da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Rápidas consultou o Portal da Transparência da Câmara de Anápolis e constatou que a Casa gastou quase R$ 200 mil em diárias e inscrições para que vereadores participassem da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, realizada entre os dias 23 e 26 de abril, em Brasília (DF), pela União dos Vereadores do Brasil (UVB).

Os documentos foram lançados recentemente no site e apontam que 37 assessores e 05 vereadores receberam valores que variam entre R$ 2,8 mil e R$ 5,6 mil.

Entre os edis que participaram do encontro e receberam diárias da Câmara estão Cleide Hilário (Republicanos), Edimilson do Mercado Serve Bem (PV), José Fernandes (MDB), Luzimar Silva (PP) e Trícia Barreto (MDB).

Além dos valores empenhados pela Câmara para pagamento de diárias, outro fato que chamou atenção da Rápidas foi o número total de inscrições feitas no evento e aquelas lançadas no Portal da Transparência.

Enquanto foram gastos R$ 39,6 mil para custear 60 inscrições, a valor de R$ 660 cada, apenas 42 documentos com pagamentos para vereadores e assessores foram lançados no site.

A tendência é que os 18 restantes tenham pago as diárias do próprio bolso ou então feito viagens de ida e volta para Brasília durante os dias de evento.

Último encontro de vereadores já custou R$ 24,7 mil à Casa

Realizado entre os dias 21 e 24 de maio, em Florianópolis (SC), o último evento da União dos Vereadores do Brasil (UVB), já custou R$ 24,7 mil à Câmara de Anápolis.

O valor é referente ao pagamento de 38 inscrições. A tendência é que as diárias sejam lançadas nos próximos dias no Portal da Transparência.

‘Piti’ em grupo de WhatsApp mostra que vereadores de Anápolis não estão bem informados

Marcada para às 17h desta segunda-feira (27), a sessão extraordinária na Câmara de Anápolis mostrou que está havendo falhas na comunicação entre os vereadores.

Rápidas teve acesso ao ‘piti’ de um vereador após a coluna publicar a informação sobre a sessão na última quinta-feira (23). Na ocasião, o edil utilizou palavras de baixo calão, dizendo que as sessões eram marcadas pelo Portal 6.

Vale destacar que a informação da sessão foi divulgada pelo vice-presidente da Casa, vereador Jakson Charles (PSB), durante entrevista ao Atualidades Manchester da última quinta-feira. A oficialização ocorreu na manhã deste domingo (26).

Santana Pires é reconduzido ao cargo de presidente estadual do PMB

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconduziu Santana Pires ao cargo de presidente estadual do Partido da Mulher Brasileira (PMB).

Ele foi destituído do cargo em fevereiro, mas retomou o posto após entrar com mandado de segurança na Corte. O partido vai entrar com recurso para anular a decisão do TSE.

TCMGO quer saber o motivo da Prefeitura de Aparecida ter contratado escritório de advocacia sem licitação

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) quer saber porque a Prefeitura de Aparecida de Goiânia realizou a contratação de um escritório de advocacia sem licitação.

Na edição desta segunda-feira (27) do Diário Oficial, o órgão notificou o prefeito Vilmar Mariano (MDB) e Einstein Paniago, secretário da Fazenda municipal, para prestar esclarecimentos.

Segundo o TCMGO, a Prefeitura de Aparecida não demonstrou razões para contratar um escritório privado ao invés de acionar a Procuradoria Geral do Município.

Projeto que cria inclui novos beneficiários no Para Ter Onde Morar é aprovado

Foi aprovado em primeira votação, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o projeto de lei que amplia o número de beneficiários do programa Para Ter Onde Morar, do governo estadual.

O projeto é do deputado Amilton Filho (MDB) e tem por objetivo revisar os critérios de renda para aumentar o número de pessoas aptas a participar do programa habitacional.

Anápolis recebe feira oftalmológica com exames gratuitos

Acontece a partir do dia 29 de Maio no Centro de Convenções de Anápolis a Feira Óptica e Oftalmológica do Centro-Oeste.

A feira é focada em negócios e networking para médicos, farmacêuticos, laboratórios e fabricantes, contando com diversas palestras.

Ela será aberta para o público em geral, oferecendo a esses uma série de exames oftalmológicos.

Nota 10

Para o Cabo Jurandir Campos Júnior, do Comando de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, que se classificou para o Mundial de Karatê, que será disputado em outubro deste ano, na Argentina.

Nota Zero

Para falta de segurança na região da Rua 44, em Goiânia. Lojistas e ambulantes vivem em uma guerra silenciosa pelas vendas no local, provocando a sensação de insegurança.

O último episódio de violência foi visto no sábado (25), quando ambulantes depredaram uma caminhonete que passava na avenida.