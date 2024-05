Chris Martin oferece carona a fã que ia ao show do Coldplay

Mulher caminhava com dificuldade para a entrada da bilheteria de acessibilidade do estádio quando carro do artista parou ao seu lado

Folhapress - 28 de maio de 2024

Chris Martin, vocalista do Coldplay, durante apresentação da banda no estádio do Morumbi, na capital paulista. (Foto: Adriano Vizoni/Folhapress)

Uma fã sortuda conheceu Chris Martin de maneira inusitada. No último domingo (26), o vocalista do Coldplay ofereceu uma carona a ela durante o percurso para o local do show da banda.

Sandra Glenn, de 64 anos, tem artrite e caminhava com dificuldade para a entrada da bilheteria de acessibilidade do estádio quando um carro preto parou ao seu lado. Segundo ela, durante o trajeto o cantor disse estar solteiro.

“Aquele momento em que Chris Martin me viu com dificuldade para andar, mandou parar o carro e me deu uma carona. Não posso acreditar que isso aconteceu. Que cara decente. Tivemos uma boa conversa também. Ele está solteiro e gosta do [time de futebol] Luton”, escreveu ela no X, junto com uma foto ao lado do cantor.

Chris começou a namorar a atriz Dakota Johnson em 2018 e circularam rumores de um possível término em 2019.

Sandra ainda contou que, após chegarem à área artística do evento, Martin pediu que a levassem ao setor correto com um carrinho de golpe. “Ele é uma pessoa muito gentil.”