Estudante impressiona com performance de Ney Matogrosso em festa junina da escola

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – “Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem” -foi dublando esses versos que o estudante Yago Savalla, de 16 anos, elevou a quadrilha escolar a outro nível.

O aluno do segundo ano do ensino médio do Colégio Liceu Salesiano, de Salvador, viralizou nesta terça-feira (17) com sua performance de Ney Matogrosso na festa junina da escola.

A turma dançou “Homem com H” e Yago foi o solista da quadrilha. Vestindo calça branca de franjas, colares e maquiagem imitando o figurino do artista, Yago interpretou, dublou e dançou com passos inspirados em Ney.

O próprio artista viu o vídeo e elogiou o jovem. “O que eu mais gostei foi que você não me copiou, inspirado em mim criou a sua própria performance! Parabéns”, escreveu Ney Matogrosso nas redes sociais.

“Obrigado por existir”, escreveu Yago na publicação do vídeo. Em entrevista ao G1 Bahia, o estudante disse que a sugestão de interpretar Ney foi dos colegas de turma.

“Passei a estudar Ney, conhecer mais as músicas, ver as performances famosas e fiquei admirado”, falou.

O filme “Homem com H”, em que Jesuíta Barbosa interpreta o cantor, entra nesta terça-feira no catálogo da Netflix.