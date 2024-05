Empreendimento milionário promete colocar cidade do Entorno do Distrito Federal no ‘mapa do mundo’

Diferencial em Águas Lindas é que operação também poderá ser feita no período noturno

Davi Galvão - 28 de maio de 2024

Aeródromo deve ser inaugurado nos próximos seis meses. (Foto: Divulgação)

A cidade de Águas Lindas de Goiás – localizada no Entorno do Distrito Federal – está caminhando para receber um grande aeroclube, que promete atender as necessidades da região e impulsionar o município no cenário nacional e internacional e colocar a cidade “no mapa do mundo”.

No investimento inicial, de cerca de R$ 35 milhões, já há quase 150 empresários interessados em aplicar cifras na construção e locação dos hangares do futuro Chiola Fly Club.

Com 1,8 mil metros quadrados, a previsão é de que, nos próximos seis meses, a obra seja finalizada.

A homologação do empreendimento ainda depende de movimentações burocráticas, mas espera-se que tudo esteja legalizado dentro do prazo previsto e coincida com a conclusão dos trabalhos de construção.

“Nós achamos essa área que combina com o nosso desejo do aeroclube, que atende tecnicamente aos requisitos necessários para a instalação de um aeródromo, e que já tinha estudos do governo do Goiás em favor da implementação de um aeródromo na região”, explicou Edilson Gomes, investidor do novo aeroclube ao Jornal de Brasília.

O empreendimento também terá, como diferencial, a possibilidade de operar no período noturno, além da viabilidade de se realizar planos de voo com 5 mil pés, o que aumenta a eficiência dos pousos e decolagens.

“Pessoas de outros países poderão pousar lá. Uma cidade que, até então, não era referência com relação à aviação, além de trazer carga e movimentação estará no mapa do mundo”, finalizou o empresário.