Mulher tem coqueiro furtado da porta de casa menos de uma semana após plantá-lo: “impossível ter algo hoje em dia”

Cenas foram registradas por câmeras de segurança da residência, sendo possível ver o momento que suspeito se aproxima tranquilamente do local

Thiago Alonso - 28 de maio de 2024

Homem pegou planta e saiu andando. (Foto: Reprodução)

Uma fachada apresentável deixa qualquer casa bonita, isso é um fato. Pensando nisso, uma moradora de Anápolis decidiu ‘enfeitar’ a calçada da residência plantando um mini coqueiro próximo ao portão. O que ela não imaginava é que, menos de uma semana após colocar a planta ali, ela seria furtada.

O caso, registrado por câmeras de segurança, ocorreu na última quinta-feira (23), no bairro Jardim Europa, região leste da cidade.

Ao Portal 6, a dona da residência contou que havia plantado o coqueiro cerca de uma semana antes do furto e, em nenhum momento, imaginou que isso poderia acontecer.

“Fiquei muito indignada, a pessoa foi muito cara de pau de pegar uma plantinha”, disse a professora, de 48 anos.

Segundo ela, o caso ocorreu por volta das 21h35, mas ela só tomou conhecimento da situação no dia seguinte, quando abriu o portão para ir trabalhar.

Dessa forma, ela acessou as imagens das câmeras de segurança e viu o momento exato em que o infrator, que passava pela calçada, avista o coqueirinho. Após isso, o suspeito pega a planta e sai andando normalmente.

No registro, é possível ver que o homem nem mesmo tenta correr ou se esconder, caminhando tranquilamente e até conferindo o celular.

“A gente não pode confiar em ninguém, né? Não dá mais para ter nada na casa da gente”, reclamou a dona da residência.

Por fim, a professora explicou que chegou até mesmo a divulgar as imagens do suspeito nas redes sociais, mas, com medo de gerar problemas, decidiu apagá-las.

Apesar do percalço, ela relatou que decidiu não registrar o caso na polícia: “Eu acho que nem compensa”.