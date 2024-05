Sicredi encerra ciclo de assembleias 2024

Encontros realizados pelas cooperativas tiveram recorde de participação, com mais de 1 milhão de associados

Publieditorial - 28 de maio de 2024

Fachada do Sicredi. (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de apresentar os resultados e decidir sobre as estratégias para 2024, as cooperativas do Sicredi realizaram suas assembleias anuais entre os meses de janeiro e abril deste ano. Os encontros reuniram mais de 1 milhão de associados, um recorde de participação, que representa um crescimento de 48% em relação a 2023.

“A participação ativa dos associados demonstra o compromisso coletivo com os valores cooperativistas e com o nosso propósito. Cada voz presente nas assembleias contribui para decisões mais representativas e alinhadas com os interesses de todos. Esse engajamento nos permite avançar com segurança e responsabilidade, promovendo o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades e gerando impacto positivo na vida de milhares de pessoas” salienta Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade do Sicredi.

As assembleias são mais uma oportunidade para que os associados, os donos do negócio, possam acompanhar e decidir a respeito de diversos assuntos importantes da cooperativa, sendo um dos diferenciais do modelo de negócio. Durante os encontros, são escolhidas as lideranças para o próximo ciclo, analisadas demonstrações financeiras e relatório de gestão e votadas questões a respeito dos resultados que serão distribuídos ou investidos, entre outras pautas.

Em 2024, foram realizadas mais de 1,3 mil assembleias nas 104 cooperativas do Sicredi em todo o país, garantindo a transparência da instituição. Além das assembleias presenciais, o Sicredi conta com a Plataforma de Assembleias Digitais, promovendo a participação democrática dos associados com toda a comodidade do modelo digital. Neste ano, 26,8% dos associados participaram presencialmente, 69% por meio da Plataforma de forma digital, e, ainda, 4,2% acompanharam as assembleias nas agências do Sicredi.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.