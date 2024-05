“Drag” radialista imita Caiado e governador fica impressionado: “arrocha, Goiás”

Adriano Cozac, que interpreta a drag, é humorista e faz imitações não só de Caiado, como também de outras figuras notórias na política brasileira

Isabella Valverde - 29 de maio de 2024

Encontro entre Ronaldo Caiado e “Priscila do Cerrado” aconteceu durante uma visita técnica em Caldas Novas. (Foto: Reprodução/@adrianocozac)

O governador Ronaldo Caiado (UB) foi surpreendido durante uma visita técnica em Caldas Novas com o encontro com a “drag” radialista que o imita, ficando impressionante ao ouvi-la falar.

“Priscila do Cerrado” ou “Priscila da Rádia”, como é conhecida, publicou o vídeo do aguardado momento em que enfim esteve cara a cara com o governante goiano em seu perfil do Instagram.

Adriano Cozac, que interpreta a drag, é humorista e faz imitações não só de Caiado, como também de outras figuras notórias na política brasileira, como o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante o tão aguardado encontro com o governador, a drag imitou algumas famosas frases ditas por ele.

“Arrocha Goiás e aqui bandido não se cria. Bandido no meu Estado ou ele muda daqui, ou ele muda de Estado”, disse a intérprete em um dado momento.

No final do vídeo, juntos, o artista e o político soltam a famosa frase, “arrocha, Goiás”.