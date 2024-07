Últimos dias para mulheres entregarem documentação e garantirem benefício do Aluguel Social

Interessadas devem enviar documentação obrigatória para não perderem a vaga

Davi Galvão - 09 de julho de 2024

Imagem ilustrativa do Programa Pra Ter Onde Morar. (Foto: Hegon Corrêa)

As mulheres vítimas de violência doméstica aprovadas na 4ª etapa do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social de 2024, que auxilia este público a conseguir arcar com a despesa do imóvel, tem poucos dias para enviar a documentação necessária e garantir que recebam o benefício.

Ao todo, o auxílio foi concedido para 51 cadastradas em Goiás que, por razões de segurança, não serão chamadas em eventos públicos para receber os cartões, como normalmente é feito no programa.

Para conferir se estão aptas a receber os valores, as beneficiárias podem conferir a lista completa com o resultado, e procurar pelas iniciais do nome completo, bem como o trecho do CPF, no site da Agehab.

Ainda é necessário que as vítimas preencham uma declaração e anexem-na no site dentro do prazo de dez dias após a publicação da lista.

Caso não a faça, a solicitante pode ser excluída do processo e a vaga ser concedida a outra candidata. Vale destacar que o prazo para envio desta documentação se encerra nesta sexta-feira (12).

Sobre o programa

O Aluguel Social é um programa do Governo de Goiás para ajudar famílias com dificuldades para arcar com aluguel. Trata-se de uma ajuda de R$ 350 concedida por 18 meses.

Com relação às vítimas de violência doméstica, abriu-se uma seção à parte, com vagas especificamente destinadas a este público.

“Ao contrário dos editais gerais, abertos por períodos determinados nos municípios contemplados, o edital para essas mulheres é permanente e está disponível para todos os 246 municípios goianos”, ressaltou o secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales.