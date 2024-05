Está acabando prazo para inscrição de curso do Detran-GO para profissionais que podem ganhar mais de R$ 6 mil mensal

Candidaturas devem ser feitas de forma exclusivamente online por meio do site do departamento

Gabriella Pinheiro - 29 de maio de 2024

Imagem fachada do Dentra-GO. (Foto: Divulgação)

Termina nesta quarta-feira (29) as pré-inscrições para os interessados em participar do curso gratuito de instrutor e examinador de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

As candidaturas serão recebidas até às 18h e podem ser feitas de forma exclusivamente online por meio do site da autarquia.

Entre os requisitos para a participação no certame, estão: residir em qualquer município do estado, ter idade mínima de 21 anos, possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) expedida pelo Detran GO com no mínimo 02 anos de experiência como condutor, ter certificado de conclusão de curso superior e não ter vínculo com qualquer Centro de Formação de Condutores do Estado de Goiás (CFC).

No total, serão ofertadas 70 vagas. Destas, 60 são para residentes de Goiás e outras 10 para servidores da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia e da Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia.

De acordo com o presidente do Detran, Delegado Waldir, a capacitação é uma maneira de qualificar profissionais para atuarem como instrutores e examinadores de trânsito.

Vale lembrar que, recentemente, o departamento abriu a seleção com vagas para examinadores de trânsito, com cerca de 1 mil oportunidades disponíveis.

Os selecionados receberão uma remuneração que pode variar a depender da quantidade de provas aplicadas e que pode chegar até R$ 6,3 mil.