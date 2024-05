Feriado de Corpus Christi terá temperatura mínima de 10 ºC em Goiás; veja cidades mais afetadas

Goianos ainda devem vivenciar possibilidade de baixa umidade do ar, que deve variar entre 21% e 30% na maior parte do estado

Davi Galvão - 29 de maio de 2024

Temperaturas mais amenas no estado começam a ser sentidas. (Foto: Reprodução)

Ao que tudo indica, os goianos podem se preparar para temperaturas mais frias neste feriado de Corpus Christi, já que nesta quinta-feira (30) os termômetros no estado poderão baixar até os 10 °C .

As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), em boletim emitido nesta quarta-feira (29).

O destaque fica para os municípios de Jataí e Lagoa Santa, que devem registrar 10 °C como mínima e 27 °C e 26 °C como máximas, respectivamente.

Na sequência, fica a cidade de Rio Verde, que marcará 12 °C no extremo mais baixo e 27 °C no outro, seguido por Catalão, Cristalina e Santa Helena, que devem registrar 13 °C.

Já na capital, as médias devem ficar entre 15 °C e 29 °C, enquanto Anápolis ficará entre 14 °C e 27 °C.

Em Luziânia, Ouvidor, Ipameri, Davinópolis e Palmeiras de Goiás, as temperaturas irão variar entre 14 °C e 29 °C.

Os goianos ainda devem vivenciar a possibilidade de baixa umidade do ar, que deve variar entre 21% e 30% na maior parte do estado.