Parque Mutirama ganha novo horário de funcionamento durante férias escolares; saiba qual

Espaço tem recebido um número cada vez maior de pessoas, o que motivou a ampliação

Davi Galvão - 18 de julho de 2024

Parque ficará aberto por um dia adicional até 30/07. (Foto: Divulgação)

Em virtude das férias escolares de julho, o Parque Mutirama, em Goiânia, estará com o horário de funcionamento ampliado, a fim de aumentar as oportunidades de visitação no local.

Normalmente, o espaço funciona de quinta a domingo, mas, neste mês, o local ficará aberto de quarta-feira a domingo, no horário padrão, das 10h às 16h.

Por conta do período de férias, o parque tem recebido um volume de visitantes maior do que o normal – motivo que encabeçou a mudança.

Tanto que, no último domingo (14), o local registrou a entrada de 9.450 pessoas, o que configura como um recorde.

O espaço atualmente conta com 24 brinquedos e funciona durante todo o ano. A entrada é gratuita.

No próximo fim de semana, também será inaugurado o Mini Arena, local com foco em atrações como eventos de artes, teatros, apresentações de circo, danças e contação de histórias.