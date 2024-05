Motorista de aplicativo faz pedido à passageira que quis ser para frente demais

O condutor estava interessado apenas na viagem, enquanto que a viajante queria saber de outra coisa

Magno Oliver - 29 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rovena Rosa)

Os serviços de transporte de passageiros por aplicativo são atualmente uma das opções de locomoção das pessoas mais utilizadas no Brasil.

No entanto, apesar das vantagens, há algumas particularidades sobre os bastidores de ser motorista de aplicativo de uma plataforma de viagens que muita gente não sabe.

Com a abundância de passageiros que utilizam o serviço para suas viagens, muitas são as histórias curiosas, engraçadas, inusitadas e até mesmo irritantes que acontecem com os motoristas de aplicativos.

Assim, em um caso entre um motorista de aplicativo e uma passageira, chamou atenção por conta de uma mensagem inusitada e viralizou nas redes sociais.

Motorista de aplicativo faz pedido à passageira que quis ser para frente demais

O perfil no Instagram da criadora de conteúdo @Uber_ErikaJane viralizou nas redes sociais com uma história que chamou a atenção dos internautas por conta do pedido de uma passageira.

No print de conversa apresentado, ela cumprimenta o condutor, se apresenta e já solta uma cantada bem direta para ele, mostrando interesse para além de amizade.

“Oi, amor, sou uma mulher trans bem bonita. Quero chupar você no carro, pode ser?”, perguntou ela na conversa.

Sem dar muita corda para o pedido e sendo direto na conversa, o motorista responde de forma bem curta e direta: “Pode ser só a corrida?”, finaliza o condutor.

O caso, conforme publicado pela criadora de conteúdo, aconteceu em Fortaleza, no Ceará.

Não se sabe se a passageira respondeu à pergunta do motorista ou se o mesmo cancelou a viagem por não demonstrar interesse no pedido.

Assim, confira o vídeo completo com a dica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Driver Erika Jane (@uber_erikajane)

