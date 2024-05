O segredo dos shoppings para deixar o banheiro sempre perfumado

3 etapas simples separam você de um banheiro horrível para um cômodo incrível e cheiroso igual ao destes estabelecimentos

Magno Oliver - 29 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Irmãs Madame)

Que a limpeza e higienização dos cômodos de uma casa dão trabalho isso todo mundo já sabe. Quando o assunto é limpar o banheiro, então, aí é que o serviço dobra, não é verdade?

Mas é importante observar um ponto: você já foi a um shopping e observou como os banheiros de lá estão sempre limpinhos e cheirosos?

Assim, uma dica bombada do segredo dos shoppings para resolver esse problema de sujeira no banheiro bombou nas redes sociais e virou sucesso entre os internautas. Vamos aprender como se faz?

O canal no Youtube das Irmãs Madame viralizou nas redes sociais com uma dica que ajuda muito na hora de dar um trato no banheiro da sua casa que muitos shoppings utilizam a estratégia.

Usando apenas óleo para bebês, um pedaço de algodão e uma unidade de absorvente feminino, o vídeo mostrou que a mágica é possível de acontecer no seu banheiro e tudo nele ficar incrivelmente limpo e cheiroso.

Ingredientes da receita do limpa pisos

01 óleo Jhonson & Jhonson para bebê

01 pedaço médio de algodão

01 unidade de absorvente feminino

01 rolo de papel higiênico

Como fazer?

Pegue o papel higiênico e pingue umas gotinhas do óleo para bebê na parte marrom interna do papel higiênico. Não pode pingar na parte branca do item.

Em seguida, a parte dois do truque ensina a pegar o pedaço de algodão, pingar cinco gotinhas do óleo e deixar o algodão por dentro do saco de lixo, por baixo da sacola onde ficam os papeis sujos.

Por fim, a última dica agora. Pingue cinco gotas do óleo no absorvente. Em seguida, retire o adesivo do absorvente e cole o item embaixo da pia do banheiro. O tempo médio de duração do cheiro no banheiro é de 15 dias, segundo a youtuber do canal.

Assim, confira o vídeo completo:

