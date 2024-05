Ferida, mulher precisou agir rápido para escapar de ex que a prendeu dentro de hotel em Goiânia

Policiais encontraram os dois em vias de fato, com o homem fazendo de tudo para impedir a vítima de sair

Davi Galvão - 30 de maio de 2024

Diversas bebidas alcóolicas foram encontradas no quarto onde a mulher era mantida presa. (Foto: Divulgação/PM)

A Polícia Militar (PM) recebeu, nesta quinta-feira (30), um pedido de ajuda, através do telefone, de uma mulher, de 33 anos, que alegou estar sendo mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro, de 44 anos.

A vítima estava sendo mantida em cativeiro em um hotel, localizado no Setor Campinas, em Goiânia, desde a noite de quarta-feira (29).

Segundo ela, o suspeito a teria agredido, além de impedir com que ela saísse do quarto, chegando a tomar o celular dela para evitar que pedisse ajuda.

Foi em um momento de desatenção por parte do suspeito que a mulher conseguiu recuperar o aparelho e acionar as autoridades para que fosse resgatada.

Chegando ao local, a PM constatou a veracidade dos fatos narrados, com o suspeito inclusive em vias de fato com a ex-companheira, impedindo que ela saísse do recinto.

No quarto, também foram encontradas diversas bebidas alcoólicas.

“Graças a Deus, foram uns anjos, chegaram na hora certa, no momento em que eu estava temendo pela minha vida”, contou a mulher, já a salvo.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde ficou à disposição da Justiça.