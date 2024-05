Rede de Hotéis e Resorts norte-americana anuncia projeto milionário inédito no Lago Corumbá

Modelo multipropriedade será lançado em Luziânia, na região do lago Corumbá IV

Samuel Leão - 30 de maio de 2024

Rede Wyndham lança empreendimento em Goiás. (Foto: Jeffrey Francisco)

Com mais de 9 mil hotéis, em cerca de 95 países, a rede hoteleira norte-americana Wyndham Hotels & Resorts anunciou o primeiro projeto para Goiás, que será realizado no Lago Corumbá IV. Estrutura deverá ser construída em Luziânia, mas ainda não tem prazos e nem previsão de investimento.

Em modelo multipropriedade, a iniciativa foi batizada de Wyndham Luziânia Corumbá IV Lake Resort, e deverá seguir o padrão dos outros empreendimentos da empresa. A rede também está adentrando o mercado dos estados de São Paulo (SP), Maranhão (MA), Rio Grande do Norte (RN) e Pará (PA).

Nos últimos cinco meses, foram fechados cinco contratos no país, de modo que haveriam mais de 8 mil apartamentos em operação no Brasil.

“A multipropriedade é um setor que cresce a cada ano no Brasil e as características desse modelo de negócio são propícias para a atuação da Wyndham, que consegue auxiliar os investidores em todas as etapas do projeto”, expressou a vice-presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios para a América Latina, Maria Carolina Pinheiro.

Esse formato consiste basicamente na aquisição de um bem imobiliário, de modo que o comprador não se torna o único responsável por ele. Assim, a propriedade pode possuir vários donos, e usufruto fica dividido conforme o que fica estabelecido em contrato.

Portanto, é possível revezar o uso do bem com outros donos, de modo que os custos podem ser repartidos. Entre os lançamentos anunciados estão o Wyndham Gramado, Wyndham Olímpia e também Wyndham Pitangui Beach Resort, no Rio Grande do Norte.