Últimos dias para se inscrever em programa de residência jurídica com bolsa de R$ 4 mil mais benefício em Goiás

Candidaturas podem ser feitas de forma online e são para pessoas com bacharéis em Direito

Gabriella Pinheiro - 31 de maio de 2024

Oportunidade é para os níveis fundamental, médio e superior (Foto: Divulgação/Agência Gov)

Os interessados em se inscrever no Programa de Residência Jurídica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) tem até o dia 03 de junho para efetuarem as candidaturas.

No total, a iniciativa oferece 2 mil vagas destinadas aos candidatos com bachareis no curso de Direito.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG). O valor da taxa é de R$ 80.

Entre os requisitos para participar do certame, estão: ter concluído a graduação nos últimos 05 anos e estar cursando a pós-graduação.

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo elas prova objetiva e discursiva, ambas com caráter classificatório e eliminatório.

Os candidatos selecionados no processo seletivo receberão uma bolsa de R$ 3.985 mil e vale transporte de R$ 189,20. A carga horária é de 30 horas semanais e a duração é de até 36 meses.

Tanto as provas objetivas quanto as discursivas acontecerão no dia 16 de junho deste ano. O resultado final será revelado no dia 28 de agosto.

Mais informações sobre o certame estão disponíveis no edital.