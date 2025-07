Inscrições abertas para concurso público com salários de R$ 13,6 mil em Goiás

Oportunidades em três cargos diferentes ainda contam com alguns adicionais na remuneração

Natália Sezil - 01 de julho de 2025

IF Goiano em Ceres. (Foto: Divulgação)

Concurseiros podem se atentar a mais uma oportunidade em Goiás: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) está com vagas abertas com salários que passam de R$ 13 mil.

São três cargos diferentes, cada um com uma única vaga. Dois deles são para a cidade de Ceres, enquanto o outro será lotado no campus de Urutaí.

As inscrições para o concurso já estão abertas e o prazo vai até 31 de julho. Interessados devem se candidatar online, preenchendo o formulário eletrônico disponibilizado no site do IF Goiano. A taxa é de R$ 50.

O instituto procura candidatos que tenham Doutorado em diversas áreas diferentes, que apresentem produções técnico-científicas relevantes.

Por isso, o vencimento básico é somado à retribuição por titulação, totalizando o salário de R$ 13.672,88. Além desses valores, contratados terão acesso a adicionais de insalubridade/periculosidade, auxílios alimentação, transporte e pré-escolar.

O objetivo é contratar Professores Visitantes, que devem desenvolver atividades de pesquisa, participar em atividades administrativas relacionadas ao Programa, e na organização de eventos institucionais da Pós-graduação.

O concurso acontece em duas etapas. A primeira consiste em análise do currículo, enquanto a segunda se trata da Defesa do Plano de trabalho.

A divulgação dos resultados está prevista para 19 de agosto. Mais detalhes estão disponíveis no edital.

Confira cada vaga e os requisitos:

Programa de Pós-graduação em Irrigação no Cerrado (PPGIC), em Ceres: Doutorado em Agronomia, Fitotecnia, Produção Vegetal, Engenharia Agrícola, Biologia e demais áreas afins, com foco em um dos temas especificados no edital.

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), em Ceres: Doutorado em qualquer área, com produção nas áreas de Ensino e/ou Educação. Experiência em orientação nas áreas de Ensino e/ou Educação.

Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado (PPGCRENAC), em Urutaí: Doutorado em Ciências Ambientais ou em Ecologia e Conservação da Biodiversidade ou áreas correlatas, com experiência de orientação nessa temática.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!