Mãe de empresário ‘diferentão’ de Goiânia manda recado: “cadê os gatinhos, vem miando que eu tô facinha”

Geralmente, o filho dela é quem chama atenção pela ousadia nas redes sociais, mas história foi diferente dessa vez

Gabriella Pinheiro - 01 de junho de 2024

Dona Biruttona em vídeos nas redes sociais. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Se as performances humorísticas e propagandas diferentes do empresário e dono do bar Biruttão, em Goiânia, Robson Biruttão, já divertem a web, a mesma linha foi acompanhada pela mãe do homem – conhecida como Dona Biruttona – que divertiu os internautas pelo recado ousado.

A fala foi dita durante um vídeo publicado na página oficial do bar no Instagram na manhã deste sábado (1º) e arrancou risadas dos seguidores da página, que estão acostumados com os atrevimentos da dupla.

Na gravação filmada pelo filho dela, Robson, a mulher aparece em cima de uma moto e revela ter comprado o veículo para uso próprio.

“Oi, pessoal. Bom dia! Eu gosto é de adrenalina, olha a minha ‘caravanazona’ que eu comprei agora, olha [acelera o motor]”, diz ela.

Mas o que realmente chamou a atenção foi a declaração falada na sequência. Isso porque ela aproveita o momento para deixar um recado para os ‘gatinhos solteiros’.

“Cadê os gatinhos? Vem miando que eu estou facinha, facinha. […] Gatinhos montem aqui [aponta para o banco traseiro]”, afirma a mulher animada.

Ainda na legenda, Dona Biruttona afirma que está solteira, mas que não busca namorar sério e que a única coisa séria que está tendo no momento é a relação com o trabalho.

“Agora a princesa tá passando o rodo”, brincou um usuário.

“Essa dona Biruttona é massa demais”, disse outro.

Veja o vídeo: