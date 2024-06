Motorista de aplicativo recebe promessa inédita de passageiro e decide não pagar para ver

"Quando eu era só passageiro, achava que essas coisas eram fakes. Depois que virei motorista, descobri que era só a ponta do Iceberg", disse um seguidor

Magno Oliver - 01 de junho de 2024

Motorista de aplicativo impressiona ao mostrar por que passageira cancelou corrida (Imagem: Instagram / Uberdepre)

Os serviços de transporte de passageiros por aplicativo, como a Uber, se tornaram febre mundial e são requisitados por pessoas para locomoção para vários lugares.

No entanto, apesar dos ganhos e vantagens, existem algumas particularidades sobre os bastidores de ser motorista de aplicativo de uma plataforma de viagens que muita gente não conhece.

Com a grande quantidade de passageiros que utilizam o serviço para suas viagens, muitas são as histórias curiosas, engraçadas, inusitadas e até mesmo irritantes que acontecem com os motoristas de aplicativos.

Assim, em um caso entre um motorista de aplicativo e um passageiro chamou atenção por um ponto inusitado e viralizou nas redes sociais.

“Depois do Uber Pet, vem aí o Uber agiota, marca aquele seu amigo que está precisando de dinheiro”, é o que anuncia a legenda da postagem.

Um print de conversa postado no Instagram do @driverdoromariofernandes viralizou nas redes sociais e deu o que falar entre os internautas.

O que era para ser um simples comunicado ao motorista sobre o local do destino do passageiro, acabou tomando outro rumo e o assunto foi cair em empréstimo de dinheiro.

Por fazer muitas viagens na plataforma, o passageiro decidiu, simplesmente, oferecer dinheiro emprestado a juros ao condutor. Uma espécie de “serviço de agiotagem”, como alguns seguidores apontaram nos comentários.

O diálogo aconteceu da seguinte forma:

Passageiro – “cara, antes de vir, vou tirar uma dúvida contigo. Esse endereço é minha casa.”

Motorista – “Boa Noite, pode falar”

Passageiro – “Uso o app todo dia, inclusive também já fiz parte do time(de motoristas na plataforma). Cara, a ideia é vc adiantar 20 reais pro teu mano aqui e amanhã você pode passar aqui e pegar 30 reais comigo.”

“Quando eu era só passageiro, achava que essas coisas eram fakes. Depois que virei motorista, descobri que era só a ponta do Iceberg”, disse um seguidor nos comentários da postagem.

Por fim, confira a postagem na íntegra:

